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مراسل العالم: منفذ الشلامجة شهد ذروة زوار الاربعينية

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم من منفذ شلامجة الحدودي الإيراني، إن حشود زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام مازالت تتوافد الى المنفذ من اجل الذهاب الى العراق.

العالم - مراسلون

وافاد مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، بأن الخدمات في منفذ الشلامجة تقدم من قبل الجهات الرسمية وكذلك غير الرسمية، وبإنها مازالت متوفرة على قدم وساق في هذا المنفذ.

واشار مراسل العالم الى أن منفذ شلامجة الحدودي، شهد زيارات مكثفة للمسؤولين الايرانيين من أجل الاطلاع على كيفية ونوعية سير حركة الزوار وكذلك الخدمات المقدمة لهم، موضحا ان هذا المنفذ يعتبر من احد أهم المنافذ الحدودية الايرانية العراقية.

وقال مرسلنا، إن منفذ شلامجة شهد بلوغ ذروة الزوار، بالاخص الزوار الباكستانيين والافغانيين، نظرا لقرب هذا المنفذ لحدود بلادهم، والحدود العراقية المتاخمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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