الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة سمرقند للحضور في قمة شنغهاي

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سمرقند للحضور في قمة شنغهاي

اختراق موقع قناة "العالم" !؟؟

الشيخ عزام: المقاومة خيار الشعب الفلسطيني بأسره والوحدة مطلب وطني

في الذكرى الـ17 لدحر الاحتلال... غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية: الاحتلال لم يعلم أن اندحاره عن غزة سيؤسس لمرحلة جديدة

الدوري الانجليزي... صلاح يحطم سجل اسطورة ليفربول

موسكو: مشروع ضمانات الأمن الأوكراني سوف يحرق الغرب