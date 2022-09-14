وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سمرقند للحضور في قمة شنغهاي

العالم - ايران

وغادر السيد رئيسي طهران اليوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، متوجها إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند.

وستعقد خلال الزيارة اجتماعات اللجنة المشتركة بين إيران وأوزبكستان وتوقيع حوالي 18 وثيقة تعاون ومذكرة بين الطرفين.

وسيجري الرئيس آية الله رئيسي لقاءات مع رؤساء روسيا والصين والهند ودول أخرى مشاركة في هذه القمة.

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي بالصين من قبل كازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي اجتماع المنظمة الذي عقد يومي 8 و 9 يونيو 2017 في أستانا ، عاصمة كازاخستان اصبحت الهند وباكستان أعضاء دائمين في منظمة شنغهاي للتعاون. تمر إيران حاليًا بخطوات وعمليات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتعتبر أفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا أعضاء مراقبين في هذه المنظمة. تركيا وسريلانكا وأرمينيا وأذربيجان ونيبال وكمبوديا شركاء حوار مع هذه المنظمة. وفي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "دوشنبة" في سبتمبر 2021 اتخذت خطوات وعمليات توفير وضع شريك الحوار لمصر وقطر والسعودية.