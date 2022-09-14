رئيس الصين يصل كازاخستان في أول جولة خارجية منذ 2020

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وقال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، في بيان، إن "طائرة رئيس جمهورية الصين الشعبية، هبطت في مطار العاصمة نور سلطان؛ ووصل الرئيس الصيني إلى البلاد في زيارة رسمية".

واستقبل الرئيس توكاييف شخصيا، نظيره الصيني في المطار، ضمن مراسم تخللها اصطفاف حرس الشرف تكريما له؛ ليتوجه الموكب الرئاسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الكازاخستانية.

وسيبحث قائدا البلدين آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كازاخستان والصين؛ ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة الخارجية هي الأولى للزعيم الصيني، منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

وكان المكتب الصحفي لتوكاييف أعلن، في وقت سابق، أن الزعيم الصيني سيزور نور سلطان في 14 سبتمبر/أيلول، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني.