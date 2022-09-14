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موسكو تنفي وجود مسودة اتفاق مع أوكرانيا ببداية الازمة

موسكو تنفي وجود مسودة اتفاق مع أوكرانيا ببداية الازمة
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، معلومات “رويترز” بشأن مسودة اتفاقية بين موسكو وكييف بتلبية مطلب عدم انضمام اوكرانيا لـ“الناتو”.

العالم - روسيا

ووصف بيسكوف تلك المعلومات بأنها عارية عن الصحة، حيث قال: “إن المزاعم بأن نائب رئيس إدارة الرئاسة، دميتري كوزاك، في بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، كان قد ضمن موافقة كييف على عدم الانضمام إلى (الناتو)، إلا أن الاتفاق رفض، هي مزاعم مخطئة تماما”.

وكانت “رويترز” قد ادعت، يوم أمس الثلاثاء، 13 سبتمبر، أن كوزاك كان قد “وقع اتفاقا مبدئيا” مع السلطات الأوكرانية، في بداية العملية العسكرية الخاصة، وكجزء من هذه الاتفاقية، وفقا لمصادر الوكالة، تعهدت كييف بتلبية المطلب الرئيسي للجانب الروسي، وعدم الانضمام إلى حلف “الناتو”. ومع ذلك، وفقا لمزاعم “رويترز”، رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاتفاقية المقترحة.

وقال بيسكوف إن ذلك “لا علاقة له على الإطلاق بالواقع، ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل. تلك معلومات خاطئة تماما”.

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