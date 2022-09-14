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طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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