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عصابة مسلحة تقتحم صحيفة "البناء" اللبنانية وتسرق الملفات

عصابة مسلحة تقتحم صحيفة
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة صحيفة البناء اللبنانية عن قيام عصابة مسلحة باقتحام مبنى الصحيفة والقيام بتخريب المقتنيات وسرقة الملفات والكتب وأجهزة الحاسوب والخزنات التي تحوي مستندات وأموالاً.

العالم - لبنان

وقالت الإدارة في بيان اليوم “قرابة الساعة الثانية من فجر الـ 14 من أيلول 2022 اعتدت عصابة مسلحة على مكاتب صحيفة البناء الكائنة في الطابق الثامن من مبنى أسترال في شارع الحمراء في بيروت واقتحمتها بواسطة الكسر والخلع”.

ووفقاً للبيان “قامت العصابة بعمليات التخريب وسرقة الملفات والكتب وأجهزة الكومبيوتر والخزنات التي تحوي مستندات وأموالاً وذلك على مرأى العناصر الأمنية”.

وأضاف البيان “أن إدارة الصحيفة تعتبر اقتحام مكاتبها اعتداء صارخاً على وسيلة إعلامية تاريخية لطالما شكلت منبراً للمسائل الوطنية والقومية وصوتاً للمقاومة بكل أحزابها وقواها ومحورها كما أنه اعتداء سافر على الصحافة والحريات الإعلامية بشكل عام”.

وطالبت إدارة الصحيفة الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية التعاطي بمسؤولية تجاه هذا الاعتداء وتوقيف أفراد العصابة المسلحة.

ودعت إدارة الصحيفة إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة التي استهدفت وسيلة إعلامية مشهود لها بوضوح الخط القومي والسياسي المقاوم والقيام بكل ما هو مطلوب لكي يمارس القضاء والأجهزة المعنية مسؤولياتهم وتوقيف عناصر العصابة ومحرضيهم وإعادة المسروقات ومحاكمة كل من شارك وخطط لهذا العمل الجبان.

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