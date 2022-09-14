الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2022

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-09-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-09-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تطورات جديدة في محادثات الغاء الحظر

دمشق: استعادة الاستقرار في سوريا مرهونة بوقف سياسات الغرب العدائية

باشينيان يعلن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام

خلال زيارة السيسي للدوحة.. قطر ومصر توقعان عدداً من مذكرات التفاهم

شاهد.. جنين تقض مضجع الاحتلال الاسرائيلي

الإمارات تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا