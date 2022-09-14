الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيرانية يستقبل السفير الإماراتي

وزير الخارجية الإيرانية يستقبل السفير الإماراتي
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

إستقبل وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، سيف الزعابي، سفير الإمارات الذي عاد إلى طهران لاستئناف مهام عمله.

العالم – إيران

وصرح أميرعبداللهيان خلال اللقاء قائلا: نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع جميع جيراننا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تعاون دول المنطقة من أجل ارساء الاستقرار في المنطقة.
وأكد أميرعبداللهيان على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أعرب سفير الامارات عن ارتياحه لحضوره من جديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عاملاً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية، مستعرضا وجهات نظر كبار المسؤولين الإماراتيين فيما يتعلق بحسن العلاقات وتفعيل اللجان المختصة وتبادل زيارات الوفود فيما بين البلدين.

روابط ذات صلة

الامارات تفرج عن لبنانيين اثنين اوقفهما في حزيران الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوفاق البحرينية: الانتخابات صورية ومقاطعتها مهمة وطنية

تنسيق تام بين الجانبين الإيراني والعراقي في زيارة الأربعين

رئيسة الهند تجدد وقوف بلادها إلى جانب الشعب السوري

المقداد يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية

وزير خارجية آذربيجان يبحث مع أمير عبداللهيان الاشتباكات مع أرمينيا

شاهد بالفيديو .. الزوار الايرانيين عبر كاميرا العالم يشكرون الشعب العراقي