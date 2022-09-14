وزير الخارجية الإيرانية يستقبل السفير الإماراتي

العالم – إيران



وصرح أميرعبداللهيان خلال اللقاء قائلا: نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع جميع جيراننا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تعاون دول المنطقة من أجل ارساء الاستقرار في المنطقة.

وأكد أميرعبداللهيان على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أعرب سفير الامارات عن ارتياحه لحضوره من جديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عاملاً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية، مستعرضا وجهات نظر كبار المسؤولين الإماراتيين فيما يتعلق بحسن العلاقات وتفعيل اللجان المختصة وتبادل زيارات الوفود فيما بين البلدين.