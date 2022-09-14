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بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي..

شاهد.. طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي

شاهد.. طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيسان الإيراني اية الله إبراهيم رئيسي والأوزبكي شوكت ميرضيائيف 17 مذكرة تفاهم ثنائي بين البلدين. 

العالم - خاص بالعالم

وجاءت عملية التوقيع بعد أن تبادل الوزراء وأعضاء الوفد المرافق للوثائق والمذكرات. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى أوزبكستان.

وكان رئيسي أكد خلال اجتماع مع نظيره الأوزبكي عزم إيران على تحويل التهديدات إلى فرص.

وقال إن من الممكن أن يكون لبلاده تعاون جيد في مجال الطاقة مع البلدان الجارة، وشدد على إمكانية رفع المستوى التجاري بين البلدين إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليا.

وكان قد وصل السيد رئيسي اليوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند.

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