الرئیس الإيراني يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

العالم - ايران

وأشار إسماعيلي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة إلى زيارة رئيسي إلى أوزبكستان، موضحا أنه سوف يتم عقد اجتماعات للجنة المشتركة يتم فيها التوقيع على حوالي 18 وثيقة ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين.

وتابع رئیس مكتب الرئیس الإيراني قائلا: إن رئيس الجمهورية سيلتقي في قمة شانغهاي بنظرائه الروسي والصيني والهندي ورؤساء آخرين.

واعتبر إسماعيلي توقيع وزير الخارجية ونظرائه في الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي بالنجاح الجيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذه الزيارة المهمة.