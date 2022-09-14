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الرئیس الإيراني يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئیس الإيراني يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن غلام حسین إسماعیلي رئیس مكتب رئیس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي سيزور نیویورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الاامم المتحدة، موضحا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الزيارة وتفاصيلها.

العالم - ايران

وأشار إسماعيلي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة إلى زيارة رئيسي إلى أوزبكستان، موضحا أنه سوف يتم عقد اجتماعات للجنة المشتركة يتم فيها التوقيع على حوالي 18 وثيقة ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين.
وتابع رئیس مكتب الرئیس الإيراني قائلا: إن رئيس الجمهورية سيلتقي في قمة شانغهاي بنظرائه الروسي والصيني والهندي ورؤساء آخرين.
واعتبر إسماعيلي توقيع وزير الخارجية ونظرائه في الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي بالنجاح الجيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذه الزيارة المهمة.

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