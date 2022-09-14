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وزير الخارجية الايراني لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: الحدود بين ايران وارمينيا تعد طريقا تاريخيا للمواصلات ويجب الحفاظ عليها دون اي تغيير

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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