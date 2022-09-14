نحو 1.116 مليون برميل یومیا صادرات النفط الإيراني والمكثفات + إحصائيات

العالم - ايران

هذا وكان تقرير منظمة أوبك قد أشار (الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022 ) أن انتاج النفط الإيراني قد سجل في شهر أغسطس/آب الماضي زيادة بنسبة 5 ألف برميل إلى متوسط 2.572 مليون برميل يوميا.

وبحسب أخر تقرير سنوي للمنظمة في سنة 2021 قد أكد أن الطاقة التكريرية لإيران قد بلغت 1.691 مليون برميل يوميا، حيث يصرف جزء من هذا النفط داخل البلاد.

وعلى ضوء ذلك يستنتج أن صادرات النفط الخام الإيراني في شهر أغسطس/آب 2022 قد سجلت 881 ألف برميل يوميا.

من جهته أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تصريح سابق 23 أغسطس/آب الفائت، أن صادرات مكثفات الغاز تراوحت بين 230 إلى 240 الف برميل يوميا في السنة المالية الجارية البادئة 21 مارس/آذار 2022.

بالتالي فإن مجموع صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز تلامس 1.116 مليون برميل باليوم.

يذكر أن وزارة النفط الإيرانية بعد إعادة أميركا الحظر ضد البلاد سنة 2018 إمتنعت عن إبداء بيانات رسمية تتعلق بمبيعات النفط.