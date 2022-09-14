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الأردن.. توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى أودى بحياة 6 أفراد

الأردن.. توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى أودى بحياة 6 أفراد
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مدعي عام العاصمة الأردنية عمان، يوم الأربعاء، أمرا بتوقيف ثلاثة أشخاص على خلفية انهيار مبنى من أربعة طوابق الثلاثاء، أودى بحياة 6 أفراد، وإصابة عدد آخر.

العالم-الاردن

وقرر مدعي عام عمان توقيف الأشخاص الثلاثة على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَأهيل.

وقال النَائب العام الدكتور حسن العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء الأربعاء، إن المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.

وأضاف أن المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق.

تجدر الإشارة إلى أن انهيار مبنى سكني في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان، أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

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