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الزوار الايرانيين عبر كاميرا العالم يشكرون الشعب العراقي

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

اشاد الزوار الايرانيين القادمين من العراق بحسن ضيافة الشعب العراقي، حيث قدم لهم كافة سبل الراحة لتسهيل مسيرة الاربعينية خلال تواجدهم في العراق.

العالم - مراسلون

وخلال مواكبة قناة العالم الاخبارية لمسيرة الاربعينية في المنافذ الحدودية ، قال أحد الزوار العائدين من الارضي العرقية: " إن العراق قدم لنا الخدامات الكافية دون أي نقص يذكر، وان كرم الشعب العراقي في مسيرة الاربعينية كرما لا يوصف، وان خلال تواجدنا لستة ايام في العراق قدم لنا انواع الخدمات من الايواء والاكل والمبيت".

وقال زائر ايراني آخر: "نحن ذهبنا بصورة جماعية سيرا على الاقدام من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة، وخلال المسير وحتى وصولنا الى كربلاء قدم لنا الشعب العراقي كافة انواع الخدمات، لذا من خلال شاشتكم نقدم لهم الشكر والتقدير".

وحول كرم العراقيين قال زائر آخر: "ان العراقيين في تقديم الخدمات لم يهتموا بالجنسيات، بل ما كان يهمهم هو خدمة زوار الامام الحسين عليه السلام وقدموا لنا كافة الخدمات ونشكرهم على كرمهم وحسن ضيافتهم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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