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الولايات المتحدة تفرض حظرا جديدا على 10 أشخاص وشركتين ايرانيتين

الولايات المتحدة تفرض حظرا جديدا على 10 أشخاص وشركتين ايرانيتين
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض حظر جديد على "10 أشخاص وكيانين مرتبطين بإيران"، بحسب ما جاء في بيان لها.

العالم - الامريكيتان

وبحسب ادعاءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الحظر المفروض على عشرة أفراد وكيانين ايرانيين يتعلق بالأنشطة الإلكترونية.

وإجراءات الحظر هذه هي الثانية خلال أسبوع حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، إجراءات حظر على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بذريعة اتهامات -لا أساس لها - ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بهجوم سیبراني مزعوم على ألبانيا.

وتحاول أمريكا حاليا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع "الاتفاق النووي"، حيث تؤكد ايران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض.

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