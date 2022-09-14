وزير خارجية آذربيجان يبحث مع أمير عبداللهيان الاشتباكات مع أرمينيا

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وفي هذا الصدد أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الآذربيجاني جيحون بايراموف.

وأصدرت وزارة خارجية جمهورية آذربيجان بيانا بخصوص المحادثات الهاتفية بين جيحون بايراموف وحسين أميرعبداللهيان أوضحت فيه أن بايراموف أبلغ نظيره الإيراني بـ "الإجراءات الاستفزازية الواسعة النطاق التي تقوم بها أرمينيا ضد (جمهورية) آذربيجان، وانتهاكها الصارخ لمبادئ القانون الدولي والتزاماتها".

وبحسب بيان وزارة خارجية جمهورية آذربيجان، أكد بايراموف أن القوات المسلحة لبلاده قامت برد انتقامي على الأعمال "الاستفزازية" لأرمينيا.

كما أكد هذا المسؤول الكبير في باكو أن الإجراءات الأخيرة في يريفان كانت تهدد سلامة أراضي جمهورية آذربيجان، وأمن العسكريين والموظفين المدنيين في هذا البلد، وخلال الاشتباكات، فقد 50 شخضا من أفراد القوات المسلحة في جمهورية آذربيجان أرواحهم .

كما تحدث وزير خارجية جمهورية آذربيجان مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الأضرار الجسيمة التي ألحقتها إجراءات أرمينيا بعملية السلام في الوقت الذي تتواصل فيه من جانب واحد إعادة إعمار المناطق المحررة (في الحرب حول قره باغ) وحول تواصل الجهود لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان من ناحية اخرى.

وبحسب بيان الوزارة: "قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان إن التوتر بين جمهورية آذربيجان وأرمينيا مبعث قلق، والمنطقة ليست مستعدة لصراع جديد."

وبحسب البيان "شدد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية على أن حماية وحدة أراضي دول المنطقة وحرمة حدودها الدولية أمر مهم لإيران".

وأضافت وزارة خارجية جمهورية آذربيجان أن وزير خارجية إيران أكد على ضرورة اهتمام جمهورية آذربيجان وأرمينيا بالحوارات السلمية لحل الخلافات بينهما، كما أعلن استعداد إيران لمساعدتهما في تحقيق هذه القضية.

وجرت المحادثات الهاتفية بين حسين أميرعبد اللهيان وجيهون بايراموف في الوقت الذي تواصلت فيه اليوم الاربعاء، حسب التقارير، الهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون على المواقع الحدودية لآذربيجان وأرمينيا.