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أ ف ب: الخارجية الفرنسية تعلن استعداد باريس لإعادة عائلات تنظيم داعش من سوريا

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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