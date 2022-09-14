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غانتس يقرر إغلاق معبري الجلمة وسالم

غانتس يقرر إغلاق معبري الجلمة وسالم
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قرر وزير الحرب الصهيوني بني غانتس إغلاق معبري الجلمة وسالم بشكل كامل، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

العالم-الاحتلال

كما وقرر غانتس وقف العمل بتصاريح الدخول إلى كيان الاحتلال الخاصة بسكان كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكان ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اوقف في شهر مايو الماضي العمل بتصاريح دخول سكان قرية رمانة القريبة من جنين إلى إسرائيل لمدة حوالي ثلاثة أسابيع. وجاء ذلك بعد أن قام اثنان من سكان القرية بتنفيذ عملية في مستوطنة إلعاد.

كما وحظر الاحتلال خلال السنة الأخيرة دخول حوالي 2500 من أفراد عائلات منفذي العمليات وفقا للمواقع العبريةالعبرية.

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