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تايوان ترصد 24 طائرة و5 سفن حربية صينية في محيطها

تايوان ترصد 24 طائرة و5 سفن حربية صينية في محيطها
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت 24 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني في المياه والأجواء المحيطة بالبلاد بحلول الساعة الخامسة عصر اليوم.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الدفاع التايوانية في بيان عبر "تويتر" إن إحدى الطائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان فيما دخلت اثنتان أخريان القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وأوضح البيان أن الطائرات الصينية كانت مقاتلات من طرازي Shenyang J-16 وShenyang J-11 وطائرات حرب إلكترونية من طراز Shaanxi Y-8 EW.

أشارت الوزارة التايوانية إلى أنه تم تكليف الطائرات العسكرية في الدوريات الجوية القتاليةCAP) ) والسفن الحربية والأنظمة الأرضية للدفاع الجوي بمراقبة الأنشطة الصينية والرد عليها.

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