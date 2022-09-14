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الاحتلال يفرج عن عارف بشارات بعد 21 سنة من الأسر

الاحتلال يفرج عن عارف بشارات بعد 21 سنة من الأسر
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الأسير عارف بشارات، الأربعاء، بعد 21 سنة من الاعتقال، وكان في استقباله العشرات من أهله ومحبيه.

العالم-الاحتلال

وبشارات من بلدة طمون، شمال الضفة الغربية، واعتقل وعمره 17 عاما، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن 21 سنةً، بتهمة الانتماء لـ "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، وفق قدس برس.

وحصل شهادة الثانوية العامة في سجون الاحتلال، وهو بصدد إنهاء دراسة البكالوريوس تخصص علم الاجتماع، وقد فقد والده وشقيقته وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وأفرج عنه من سجن النقب (جنوب فلسطين المحتلة عام 48).

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس 2022، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

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