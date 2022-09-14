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من طهران.. اسلام بناه: منظمة المعايير الوطنية تواكب المواصفات والمعايير العالمية لأنها عضو في المنظات الراعية لهذه المواصفات

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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