شاهد.. أهم مخرجات زيارة الرئيس المصري الى قطر

العالم - خاص بالعالم

وشهدت الزيارة التي ذات الطابع الاقتصادي، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.



وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إن أهم مذكّرات التفاهم كانت بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، وأخرى للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة.

وبحسب الديوان الأميري فقد عقد الجانبان 'جلسة مباحثات رسمية' بحثا فيها العلاقات بين البلدين 'والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات قال عنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري ان الزيارة تتويج لمحادثات ثنائية مكثفة بين البلدين في الفترة الأخيرة بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في كل المستويات.

الزيارة هي الاولى للرئيس المصري إلى الدوحة منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين وتوثيق العلاقات التي توترت بين البلدين في عام 2014 إثر أدانة وزارة الخارجية القطرية بشدة قيام الجيش المصري، وقوات الأمن بقمع أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

الامر الذي إعتبرته القاهرة تدخلا في الشؤون الداخلية متهمة اياها بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أطاح بها الجيش المصري وأزاحها من السلطة في العام 2013 فقطعت علاقاتها مع قطر عام 2017 بالاضافة الى كل من السعودية والامارات والبحرين وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر بعد فشل الدول الاربعة لان تخضع لمطالبها.

وبعد عودة العلاقت في نهاية آذار/مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من أربعة مليارات و نصف المليار دولار في مصر التي عانت مشاكل اقتصادية بسبب جائحة كورونا، والتي تفاقمت أيضاً اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

وزيارة امير قطر الى القاهرة في حزيران يونيو الماضي أذابت جليد العلاقات بين البلدين، كما وقّع العملاق القطري 'قطر إنرجي' في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة 'إكسون موبيل' يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.