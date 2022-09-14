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وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب في زيارة رسمية
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيّان، اليوم الأربعاء، إلى "تل أبيب" في زيارة رسمية إلى الكيان الإسرائيلي .

العالم - الإمارات

وأشارت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية إلى أنّ "وزير الخارجية الإماراتي سيبحث خلال لقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين الطرفين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية- الإسرائيلية"، بحسب الوكالة.

ولفتت إلى أنّ وفداً رسمياً اقتصادياً رفيع المستوى يرافق الوزير الإماراتي، وتستمر الزيارة لعدة أيام، تزامناً مع مرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 30 كانون الثاني/يناير 2022، في رحلة على متن طائرة عبرت الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وسبق ذلك، دعوة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى زيارة الإمارات.

يذكر أنّ الإمارات والبحرين وقّعتا في البيت الأبيض، في واشنطن، على "اتفاق التطبيع" مع "تل أبيب"، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، بحضور الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

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