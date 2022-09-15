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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: إيران مستعدة للتحقيق في القضايا التي تطرحها الوكالة في ظل تعاون بناء من اجل إغلاق الملف
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: الملفات التي تثيرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي خطوة مسيسة
متحدث الخارجية الايرانية: مازال هناك أمل بإحياء الاتفاق النووي إذا ما توفرت الارادة السياسية لدى الجانب الآخر ولا توجد عقبة جادة في هذا المجال
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنشر قناصة على أسطح عدد من المنازل تزامنا مع استمرار الاشتباكات مع المقــاومين في كفر دان غرب جنين
مصادر فلسطينية: اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي كفردان وجبع في قضاء جنين
مصادر طبية فلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
مصادر طبية فلسطينية: ارتقاء شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
اسلام بناه: علامة الحلال تخضع لإشراف الفقهاء والمختصين بأحكام الإسلام
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنشر قناصة على أسطح عدد من المنازل تزامنا مع استمرار الاشتباكات مع المقــاومين في كفر دان غرب جنين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
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