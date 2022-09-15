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بالفيديو: مراسم تشييع جثمان الشهيد الفتى عدي صلاح

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبن الفلسطيني في بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عدي صلاح، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاصة برأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

العالم- فلسطين

هذا و أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الفتى عدي صلاح (15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين".

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، عن استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر دان، غرب جنين.

وقال بكر: أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل بالتزامن مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع المقــاومين في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأضافت المصادر:أن "شابا أصيب شاب بجروح خطيرة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين".

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