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كذب الاعلام السعودي حول ايران يكشف حقدها الدفين

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

لا يكف الاعلام السعودي عن بث اخبار كاذبة حول ايران وتكشف حقده الدفين للجمهورية الاسلامية.

العالم - هاشتاغ

بثت قناة "الحدث" السعودية خبرا زعمت فيه ان مجموعة قراصنة عراقيين اخترقوا مواقع ايرانية منها وزارة الامن وقناة "العالم"، معلنة بان المخترقين لم يعلنوا عن اي سبب او هدف للاختراق؟ دون التحقق من صحة الخبر.

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج المشروط عن الصحفية المقدسية لمى غوشة مع وضع معوقات على تلك الحرية.

مؤخرا اظهر تحقيق لقناة فرنسية رسمية أن نحو اربعة آلاف فرنسي مسيحي يعتنقون الإسلام سنويا، وأغلبهم من الشباب.

أقدمت مواطنة لبنانية مسلحة تدعى سالي حافظ، على اقتحام احد المصارف في محلة السوديكو في العاصمة بيروت ، وهددت بإحراق نفسها، مطالبة باسترداد وديعة شقيقتها المصابة بالسرطان لاستكمال علاجها.

ولا تزال الحشود المليونية تتوافد إلى كربلاء الحسين، من كل اصقاع الارض، وهنا عند الامام الحسين عليه السلام حيث لا لون يحكم ولا عرق، فترى القوميات والالوان والاعراق كلها تتجه نحو قبلة العشق الحسيني.

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