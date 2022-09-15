عودة 1.6 مليون زائر ايراني من العراق

العالم - ايران

وأوضح " العميد محمد شرفي" لدى تفقده منفذ " جذابة" الحدودي مع العراق اليوم الخميس، أن تدفق الزوار الايرانيين على منافذ البلاد، بات يفوق الزوار المتجهين الى كربلاء وبالايام القادمة ستصل العودة الى الذورة.

وذكر أن بحسب شرطة الجوازات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اكثر من 3 ملايين زائر ايراني توجهوا للعراق لاداء زيارة أربعينية الامام الحسين (ع).

ولفت العميد شرفي الى المشاكل التي واجهها الزوار للدخول الى العراق الاسبوع الماضي، مبيّنا أنه ولحسن الحظ وبالتنسيق مع مسؤولي الجيش العراقي تم احتواء الوضع، وبتنا نشهد افضل وضع في انسيابية الدخول والعودة من العراق.

وأهاب بالزوار الايرانيين بادارة مدة سفرهم وتقليل مدة الاقامة ليتسنى للحكومة العراقية ادارة حشود الزوار خلال هذه المناسبة.