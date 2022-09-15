بالفيديو.. غباء الاعلام السعودي في فبركة اخبار ايران

العالم – خاص بالعالم

وفي هذا الاطار بثت قناة "الحدث" السعودية خبرا زعمت فيه ان مجموعة قراصنة عراقيين اخترقوا مواقع ايرانية منها وزارة الامن وقناة "العالم"، والطريف ان القناة اعلنت بان المخترقين لم يعلنوا عن اي سبب او هدف للاختراق؟ دون التحقق من صحة الخبر، قامت بنشره وتضخيمه.

وعلق فارس، قائلا: "دعوهم بغبائهم الكوميدي.... والله لو جندوا مليون اعلامي ليفضحوا غباء و سذاجة و كذب هذه المحطة ما افلحوا و ما استطاعوا ان يتفوقوا عليها كما تفعل هي بنفسها. و من مالها الخاص... دعونا نتسلى عليهم".

فيما كتب اسامة: "أن " قناة الحدث السعودية !! مسويلهم عملية استئصال الصدق والصراحة وزرع عقدة النقص اتجاه ايران".

وغرد علاء: "محاولات معيبة وفاشلة للايقاع بين #ايران و#العراق لا مهنية اعلامية ولا مايحزنون طائفية فجة".

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