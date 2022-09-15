تركيا ترحل 300 لاجئ سوري والاتحاد الأوروبي يواصل عرقلة عودتهم

العالم - سوريا

وكشف أحمد زكور وهو لاجئ سوري مقيم بـ«مخيم عثمانية» في لواء إسكندرون السليب عن ترحيل سلطات تركية قرابة 300 لاجئ سوري من المخيم دفعة واحدة منذ نحو أسبوعين، وذلك وفق ما نقلت عنه مصادر إعلامية معارضة.

وعن تفاصيل العملية، قال زكور لصحيفة الوطن، انه قبل الترحيل تم إخبارهم بصدور قرار يتعلق بمنح السوريين الموجودين في المخيم «وثائق» وأن المتزوجين في تركيا سيكونون أول من سيحصل على هذه الوثائق، ثم المتزوجين الذين يعملون في تركيا وعائلاتهم في شمال سورية، ومن ثم الشباب.

وقال: «في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار حضرت موظفة برفقة عناصر من الشرطة التركية مساء، وأخذوا ينادون على أسماء عدد من الأشخاص لكي يصعدوا إلى الباصات، حيث تم نقلهم إلى «مخيم كلس»، وفي اليوم التالي اتصلنا بهم لنتفاجأ بأنه تم ترحيلهم إلى شمال سورية».

ولفت زكور إلى أن حالة من القلق تنتاب المتبقين في المخيم حالياً وعددهم 400 شخص والجميع يعيش حالة نفسية صعبة خوفاً من الترحيل إلى مناطق يحتلها الجيش التركي في شمال سورية حيث يسود تلك المناطق ترد للأوضاع المعيشية.

وأواخر تموز الماضي، كشفت رئاسة الهجرة في الحكومة التركية عن إجمالي عدد السوريين تحت بند «الحماية المؤقتة والأجانب المقيمين في الولايات»، لافتة إلى أنه تم ترحيل قرابة 100 ألف مهاجر غير شرعي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022.

وسبق للحكومة التركية أن هدد بترحيل مليون لاجئ سوري من تركيا إلى داخل الأراضي السورية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية المقبلة، على أن تحدد إقامتهم ضمن ما سماه تركيا بـ«المنطقة الآمنة» المزعومة، التي سعى منذ أيار الماضي لتوسيع حزامها الأمني باحتلال شريط حدودي داخل الأراضي السورية بعمق 30 كيلو متراً، لكنه أخفق في تحقيق طموحاته التي اصطدمت برفض إقليمي ودولي لأجندته الاستعمارية التوسعية.

وخلال الفترة الماضية تصاعدت العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا بفعل تحريض ساسة أتراك ضدهم، واستخدامهم ورقة سياسية من المعارضة وحكومة أردوغان قبيل الانتخابات الرئاسية إجراؤها العام المقبل.

على خط مواز، ذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية، نشر على موقع «تويتر» وفق وكالة أنباء الأناضول التركية، أن رئيس البعثة دان ستوينيسك، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في دمشق، وأشار إلى «دعم الاتحاد كل أعمال المفوضية بشأن اللاجئين في سورية، بما في ذلك العودة الطوعية».

وجاء في البيان: «جميع السوريين لهم الحق في العودة إلى ديارهم، لكن الشروط لم تتحقق بعد»، مضيفاً: «المطلوب أولاً هو تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والنازحين في الداخل السوري، وفقاً للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية».

وحسب المعلومات الواردة من المفوضية الأوروبية، فإن بعثة الاتحاد الذي تم إجلاؤها إلى بيروت بسبب الحرب على سورية، تعمل أيضاً من مبناها في دمشق التي يزورها ستوينيسك بشكل منتظم.

ويواصل الاتحاد الأوروبي عرقلة عودة اللاجئين السوريين ويستخدمهم ورقة ضغط سياسي على سورية وحليفتها روسيا على الرغم من تهيئة الحكومة السورية الظروف المناسبة لعودتهم والجهود الحثيثة التي تبذلها في هذا الإطار.