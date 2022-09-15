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حركة حماس: نحيي أبطال جنين ونشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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