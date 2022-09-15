الشيخ خضر عدنان ينعى الشهيد عدى صلاح من جنين

العالم- فلسطين

وقال الشيخ عدنان: "إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بشكل ثأري مع أبناء شعبنا؛ وذلك عقب فشله في مواجهة أبطال كفر دان في ثكناته العسكرية بالجلمة".

وأشاد الشيخ عدنان بهبة أهالي كفر دان مؤكدًا أن هبة شعبنا في بلدة كفر دان دليل على أن شعبنا خلف المقاومة والشهداء.

وعقب عملية الجلمة البطولية التي أدت إلى قتل ضابط إسرائيلي قرر الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على أهالي بلدة كفر دان ومنع إصدار التصاريح لهم.

ورد الشيخ عدنان على تصريحات قادة الاحتلال بالقول: "نقول لما يُسمّى بـ"منسق" كفر دان وجنين، شعبنا لن يموتوا جوعاً لقطعك تصاريح العمل ومن أنت لتقطع رزقه تعالى".