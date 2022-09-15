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الشيخ خضر عدنان ينعى الشهيد عدى صلاح من جنين

الشيخ خضر عدنان ينعى الشهيد عدى صلاح من جنين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان لجماهير الشعب الفلسطيني الفتى عدي صلاح (17 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدة كفر دان.

العالم- فلسطين

وقال الشيخ عدنان: "إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بشكل ثأري مع أبناء شعبنا؛ وذلك عقب فشله في مواجهة أبطال كفر دان في ثكناته العسكرية بالجلمة".

وأشاد الشيخ عدنان بهبة أهالي كفر دان مؤكدًا أن هبة شعبنا في بلدة كفر دان دليل على أن شعبنا خلف المقاومة والشهداء.

وعقب عملية الجلمة البطولية التي أدت إلى قتل ضابط إسرائيلي قرر الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على أهالي بلدة كفر دان ومنع إصدار التصاريح لهم.

ورد الشيخ عدنان على تصريحات قادة الاحتلال بالقول: "نقول لما يُسمّى بـ"منسق" كفر دان وجنين، شعبنا لن يموتوا جوعاً لقطعك تصاريح العمل ومن أنت لتقطع رزقه تعالى".

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