الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن "الأسير المجاهد نهار أحمد عبد الله السعدي (41 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني".

العالم- فلسطين

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/09/2003م، وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/05/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 4 مؤبدات بالإضافة إلى 20 عامًا".
وأشارت المؤسسة إلى أن "الأسير السعدي يعاني من آلام حادة في المعدة والظهر بسبب معاناته المستمرة مع الديسك؛ وعانى خلال فترة اعتقاله الطويلة من سياسات الاحتلال التعسفية "الإهمال الطبي"؛ وقد تم عزله لمدة تزيد عن ثلاث سنوات؛ وكذلك منعت سلطات الاحتلال عائلته من الزيارة لمدة ثلاث سنوات".
جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نهار السعدي ولد بتاريخ 30/10/1981م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

روابط ذات صلة

جلسة للأسير خليل عواودة للنظر في الالتماس المقدم له..غدا

'مهجة القدس': الاحتلال يريد الالتفاف حول الأسير عواودة من خلال تجميد اعتقاله الإداري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا تحقق للشعب الفلسطيني بعد 29 عاما من توقيع اتفاقية اوسلو؟

محكمة أوروبية تطلب من فرنسا إعادة النظر في إعادة عائلات الارهابيين من سوريا

رئيسي يلتقي بوتين على هامش قمة شانغهاي

المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في ضيافة رئيس وزراء كيان الاحتلال

السعودية تزيح روسيا وتصبح المورد الثاني للنفط الى الهند في أب/أغسطس

الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال