الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/09/2003م، وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/05/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 4 مؤبدات بالإضافة إلى 20 عامًا".

وأشارت المؤسسة إلى أن "الأسير السعدي يعاني من آلام حادة في المعدة والظهر بسبب معاناته المستمرة مع الديسك؛ وعانى خلال فترة اعتقاله الطويلة من سياسات الاحتلال التعسفية "الإهمال الطبي"؛ وقد تم عزله لمدة تزيد عن ثلاث سنوات؛ وكذلك منعت سلطات الاحتلال عائلته من الزيارة لمدة ثلاث سنوات".

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نهار السعدي ولد بتاريخ 30/10/1981م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.