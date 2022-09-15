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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عبرية: مقاومون يطلقون النار صوب نقطة سالم العسكرية قرب جنين
حماس: نؤكد على مضينا في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين
حماس:ندعو لإنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها بالحوار الجاد بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها
حماس: ننحاز لأمتنا ضد المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة لتجزئتها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني
حماس: نؤكد على موقفنا الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ونرفض أي مساس بذلك
حماس: نعرب عن تقديرنا لسورية لدورها بالوقوف لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونتطلع لاستعادة دورها في الأمتين العربية والإسلامية
حماس: ندين بشدة العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب ونؤكد وقوفنا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان
حركة حماس: نحيي أبطال جنين ونشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة
حركة حماس: عزيمة الشعب الفلسطيني لا تُكسر وجرائم الاحتلال من قتل واعتقال وهدم للبيوت وتدنيس للمقدسات ستواجه بكل الوسائل المتاحة
أمين عام منظمة شنغهاي: إيران تتمتع بعلاقات سياسية وتجارية جيدة مع المنظمة وليست دولة غير معروفة بالنسبة لأعضائها
حماس: ننحاز لأمتنا ضد المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة لتجزئتها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.