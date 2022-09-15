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حماس: نؤكد على مضينا في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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