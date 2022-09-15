رئيسي: مستعدون للتعاون مع منظمة شانغهاي

العالم - ايران

واوضح رئيس الجمهورية اليوم الخميس في اليوم الثاني من زيارته لاوزبكستان خلال لقائه جانغ مينغ حول اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية للعضوية في منظمة شانغهاي للتعاون والطاقات الكبيرة التي تتمتع بها ايران في مختلف المجالات السياسية والفنية والاقتصادية وكذلك في مجال الترانزيت، معلنا استعداد ايران للتعاون مع منظمة على مختلف الاصعدة.

ستشارك ايران في اجتماع العام المقبل لمنظمة شانغهاي كعضو دائم

من جانبه اشار الامين العام لمنظمة شانغهاي الى الاجراءات التي قامت بها سكرتيرية المنظمة لعضوية ايران الدائمة فيها واضاف: ان ايران ستشارك في اجتماع العام المقبل للمنظمة كعضو دائم فيها.

واضاف مينغ ان ايران دولة كبيرة وفاعلة بامكانها ان تلعب دورا كبيرا في ارساء الامن في المنطقة والعالم.

ولفت الى ان هناك اواصر تاريخية وحضارية كبيرة تربط ايران بدول المنطقة ولديها علاقات سياسية وتجارية جيدة مع دول الاعضاء في شانغهاي واضاف ان تعاون ايران مع اعضاء منظمة شانغهاي في مختلف المجالات يعود الى 21 عاما.



وكان اعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا على الانضمام الدائم لايران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

وقد وصل الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي يوم الاربعاء الى العاصمة الاوزبكية سمرقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية الى اوزبكستان.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان .

وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت اليها ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت اليها بيلاروسيا ايضا بصفة مراقب فيما بعد.

واصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.