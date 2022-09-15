بالفيديو.. كييف تتهم موسكو بقصف البنية التحتية للمياه

العالم – اوروبا

فقد تتهم أوكرانيا القوات الروسية باستهداف البنية التحتية للمياه في مدينة كريفي ريه بقصف صاروخي عرض إحدى منشآت البنية التحتية الهيدروليكية في المدينة للخطر ما أدى إلى تأثر إمدادات المياه. هذا ما يقوله ألكسندر فيلكول عمدة مدينة 'كريفي ريه' جنوبي مقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا.

ونُشرت مشاهد لآثار ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى أحياء وشوارع في المدينة يصفها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبيا بجريمة حرب وعمل إرهابي.

وفي الشرق الأوكراني، زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي مدينة إزيوم الواقعة جنوبي خاركيف ويده على قلبه يشاهد ترفرف علم بلاده مغترا بقواته التي استعادت السيطرة عليها من القوات الروسية، وتعهد زيلينسكي باسترجاع كافة الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية، معلنا استعادة السيطرة على أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع من يد القوات الروسية شرقي البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "خلال اليومِ الأول من الهجومِ الأوكراني في خاركيف تقدّمت قواتُنا بمقدارِ تسعةَ عشرَ كيلومترًا للأمام ، ومئةٍ وعشرةِ كيلومترات في خمسةِ أيام من القتال، استُكمِلَت إجراءاتُ فرضِ الاستقرار في أربعةِ آلافِ كلم مربع من أراضينا شرق البلاد فيما نُواصلُ فعلَ الشيءِ نفسِه في أراضيَ محررةٍ بالمِساحةِ نفسِها".

ويعد السقوط السريع لإيزيوم في إقليم خاركيف أسوأ خسارة عسكرية لروسيا منذ أن أُجبرت قواتها على الانسحاب من العاصمة الأوكرانية كييف في مارس/آذار الماضي.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية كبيرة خلال اليوم الماضي، على مختلف محاور القتال في أوكرانيا. وأعلنت الوزارة مقتل نحو ثمانمئة عسكري أوكراني في قصف على المواقع الأوكرانية في خاركيف وميكولايف ودونيتسك وزاباروجيا.

من جهة أخرى، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إنه إذا حصلت كييف على صواريخ باليستية من الولايات المتحدة يصل مداها إلى ثلاثمئة كلم، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا ستتعرض لتهديد مباشر ما يعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا.

الحرب الأوكرانية الروسية ربما سيطول مداها كما يراه صاحب البيت الأبيض وربما سيقصر، فالحرب من تقدير بوتين والقوى العظمى والسِلْم من تقدير بوتين والقوى العظمى.

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