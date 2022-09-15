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رئيسي يلتقي بوتين على هامش قمة شانغهاي

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنغهاي في اوزبكستان .

العالم - ايران

يتبع ..

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