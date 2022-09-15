دولة إفريقية تصدم زعيم جبهة البوليساريو بقرار غير متوقع!

العالم - افريقيا

أعلنت كينيا يوم الأربعاء إلغاء اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" وشروعها في إغلاق ممثلياتها في نيروبي، بعد ساعات من استقبالها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وكان إبراهيم غالي من بين كبار الشخصيات الذين حضروا حفل تنصيب الرئيس الكيني وليام روتو يوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

وقال وليام روتو إنه سيبدأ خطوات لإنهاء وجود الكيان في نيروبي، حسبما نقلته وسائل إعلام كينية.

وأضاف "كينيا ستلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتبدأ خطوات لتقليص تمثيليتها في البلاد".

وشدد روتو على أن كينيا تعمل على تسريع العلاقات مع المغرب في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها.

وأعرب روتو عقب اللقاء أن كينيا "تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء".

وأكد أن بلاده "تعمل على تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا".

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الكيني الجديد حذف التغريدة التي أعلن فيها إلغاء الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية".

جدير بالذكر أن الرئيس الكيني استقبل الأربعاء وزير الخارجية المغربي، في قصر الرئاسة بنيروبي، وسلمه الأخير رسالة تهنئة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويأتي الإعلان بعد يوم من نشر وزارة الخارجية الكينية صورة استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي كان قد وصل إلى نيروبي، للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد التي جرت أمس بملعب العاصمة نيروبي.

إلى ذلك، أفاد بيان مشترك نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية، بأنه "على إثر تسليم رسالة من الملك إلى الرئيس الكيني، الأربعاء، فإن جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد".

وأضاف البيان أنه "احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب من أجل تسوية هذا النزاع".

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الملك محمد السادس، هنأ في رسالة، روتو على انتخابه، كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن البلدين التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.