الاحتلال يستعين بدول عربية لوقف التصعيد في الضفة الغربية

العالم ـ فلسطين

ونقلت قناة التلفزة "13" في تقرير بثته الليلة الماضية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن تل أبيب تبذل جهوداً كبيرة لإقناع دول عربية بالضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإجباره على عدم السماح بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل تركز بشكل خاص على التواصل مع كل من مصر والأردن بهذا الشأن، مشيرة إلى أن قطر تشارك في هذه التحركات".

وفي السياق، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف إن إدارة الرئيس جون بايدن تبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة كل من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" التعاون الأمني بينهما.

وقال براك رفيد، المعلق السياسي لموقع "واللاه" الذي كان من بين الصحافيين الذين تحدثوا إلى ليف، "إن إدارة بايدن تنظر إلى موجة عمليات المقاومة في الضفة الغربية بخطورة كبيرة لأنها تخشى أن تسهم في تفجر الأوضاع بشكل يفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

وفي تقرير نشره "واللاه" أعاد رفيد للأذهان حقيقة أن ليف زارت قبل أسبوعين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في محاولة لاقناع الطرفين باستئناف التعاون الأمني.

وقال السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال "توم نيدس" في مقابلة إذاعية صباح اليوم الخميس، إن "السلطة الفلسطينية لا تبذل جهوداً كافية لمنع العنف"، مضيفاً: "ينبغي على السلطة الفلسطينية بذل مزيد من الجهود لمنع العنف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عرض على الملك الأردني عبد الله الثاني، استلام الضفة الغربية، وذلك خلال فترة رئاسته، وفقا لكتاب جديد للمؤلفين سوزان غلاسر وبيتر بيكر. وكشف الكتاب الذي أتى بعنوان “الحاجز: ترامب في البيت الأبيض 2017-2021 “، أن ترامب قد عرض ما وصفه بـ”صفقة عظيمة” على الملك الأردني، تتضمن السيطرة على الضفة الغربية!