حماس تطوي صفحة توتر مع سورية دام أكثر من عشر سنوات

العالم - خاص بالعالم

وأكدت مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية؛ حيث أن هذا القرار يصف في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأدانت حماس العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان؛ خصوصا وان سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن

وأعربت عن تقديرها ل'الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

يشار إلى أن وكالة 'رويترز'، سبق أن نقلت عن مصادر لم تسمها في حركة حماس، عن بدء تفاهمات ابتدائية لعودة العلاقة مع الحكومة السورية.

ويأتي كذلك البيان في الوقت الذي يجري فيه وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى موسكو.

يرى مراقبون أن سعي حركة 'حماس' لاستعادة العلاقات مع دمشق يأتي في إطار حاجتها إلى تقوية وتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجهها بالمنطقة؛ وبعد يقينها بعدم وجود بديل يقدم لها الاحتضان والدعم الكامل.

وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها في عام2012، إثر اندلاع الأزمة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.

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