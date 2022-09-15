طهران توقع مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي

العالم - خاص بالعالم

عبداللهيان قال إنه والأمين العام لمنظمة شنغهاي وقعا مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا بذلك أن إيران دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الاعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات.

رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثانية والعشرين للمنظمة، أكد على إمكانية طهران وموسكو على تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدان سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"'العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأميركي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى، قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم، الأميركيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ".

الرئيس بوتين أشاد بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل ايجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويلة الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن ارسال وفد من رجال الأعمال وثمانين شركات كبرى الى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين.

العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم، بحضور قادة خمسة عشر دولة عضو؛ قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة.

حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات، عبر تعاون اقليمي شامل.

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