مراسل العالم: الزائرون الاجانب رفعوا يافطات تشيد بالخدمات وكرم الضيافة

العالم - مراسلون

ولفت مراسلنا الى انتظار الزوار لاربعينية الإمام الحسين عليه السلام حيث لازالت حشود الزوار تتدفق نحو منفذ شلامجة رغم مابقي من الزيارة يومان أو يومين الا انه لازالت مستمرة.

مشيرا الى أن هنالك حشود من الجانب العراقي الى الجانب الايراني فكل هؤلاء الزوار احيوا الزيارة الاربعينية في العراق والنجف وكربلاء وكذلك عادوا اليوم الى وطنهم، ومن بين هؤلاء الزوار هنالك زوار افغانيون وباكستانيون عادوا بمعية الزوار الايرانيين حيث ان الجميع اشاد بالزوار الايرانيين وغيرهم بالعلاقة التاريخية المتجذرة بين العراق وايران.

وفي مقابلة لزائر ايراني اثنى على الخدمة التي تم تقديمها للزوار في العراق وقال بانها لا توصف"

وقال مراسلنا ان الزائرين الاجانب رفعوا يافطات تشيد بالخدمات وكرم الضيافة.

واشار مراسل العالم الى ان منفذ شلامجة شهد عودة زوار كثيرين ايضا وبينوا مدى الخدمات التي قدمت لجميع الزوار.

وقال احد الزوار العائدين من الاراضي العراقية ان الخدمات المقدمة للزوار كانت جيدة من جميع الجوانب بالاضافة الى الاحترام وحسن المعاملة والكرم الذي يتصف به العراقيين.

واكد الزائر ان العراقيين يتحلون بالكرم مع جميع الجنسيات وليس مع جنسية دون اخرى مهتمين فقط بانهم زوار وضيوف الامام الحسين (ع).

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

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