موريتانيا تجدد موقفها ازاء قضية الصحراء الغربية

العالم - موريتانيا

وأضاف ولد اشروقة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن موقف موريتانيا الإيجابي من قضية الصحراء يبني على ما أسماها بمبادئ ثلاث.

وقال ولد اشروقة إن الحكومة الموريتانية تتبنى مبدأ احترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في موضوع الصحراء الغربية.

وأضاف ولد اشروقة إن الحكومة الموريتانية حريصة كل الحرص وتعمل بشكل مستمر على أن تكون علاقاتها الثنائية متميزة مع كل الأطراف، مع استعدادها التام وإرادتها الصادقة في اتجاه كل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.

وأكد الناني أن موريتانيا حريصة على أن تكون جزءا من الحل في قضية الصحراء لا جزءا من المشكلة. وفق تعبيره.