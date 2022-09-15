لقاء تضامني مع سوريا بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

العالم - سوريا

اللقاء جاء في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتنديداً بالصمت العربي والدولي بعد العدوان الأخير على مطار حلب المدني، تلبية لدعوة الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية، وبمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان.

حجازي

واعتبر الأمين العام لحزب البعث علي حجازي أن "التضامن مع سوريا هو تضامن مع أنفسنا ومع خياراتنا السياسية، وهو واجب علينا بما أن سوريا تدفع ثمن إنخراطها في مشروع المقاومة، ولصمودها وقتال رئيسها وشعبها وجيشها الفضل الكبير في منع سقوط المنطقة في فخ التقسيم والتطبيع التي تزحف إليه أنظمة الخذلان العربي".

ورأى أن "الموقف اللبناني الخجول، ما هو إلا تعبير عن الجبن السياسي غير المفهوم".



قماطي

بدوره حذر نائب رئيس المجلس السياسي في" حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي من "خطورة استمرار هذا التمادي الإسرائيلي"، مديناً "العدوان المتكرر والغارات على المطارات المدنية"، ومعتبراً أن "هذا الكيان الغاصب المعتدي يمارس عدوانه على لبنان وسوريا وفلسطين وكل المحيط العربي".



الراسي

وتحدث منسق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية النائب السابق كريم الراسي، فقال: "الوقوف مع سوريا هو وقوف مع تاريخنا وحاضرنا و ضميرنا وتربيتنا، ولا بد من وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية للمتكررة".

عطايا

واعتبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا أن "لسوريا عمقاً استراتيجياً أصيلاً للقضية الفلسطينية لذلك فهي تعاقب اليوم".

جعيد

وانتقد منسق جبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير جعيد "الموقف الخجول للدولة اللبنانية تجاه الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا".

وأعلن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال قشمر، باسم منظمة التحرير الفلسطينية "الوقوف مع سوريا الواحدة الموحدة، في مواجهة العدوان الصهيوني، ومعها في قلب جامعة الدول العربية".

وأضاف: "نحن الفلسطينيون نكون مع سوريا في كل لحظة نخوض فيها معركة الصمود فوق الأرض الفلسطينية بالمقاومة الشعبية وبالمقاومة المسلحة، لأننا نعتبر أنفسنا خط الدفاع الأول عن الأمة، و بالتالي هكذا نكون السند الفعلي و الواقعي للشقيق وللأخ و لأبناء الأمة".



بشور

ودعا رئيس المنتدى القومي العربي معن بشور إلى "تضامن عربي واسع مع سوريا من خلال عقد لقاء موسع على أراضيها، بمشاركة ممثلين من كل الإقطار العربية، للتأكيد أن سوريا ليست وحدها في مواجهة العدوان".

عبدالله

ورأى ممثل حركة أمل المحامي علي العبدالله أن "التضامن مع سوريا بوجه العدوان الإسرائيلي هو واجب لا مفر منه"، مذكراً بمواقف الإمام المغيب السيد موسى الصدر من "الكيان الإسرائيلي الغاصب" .