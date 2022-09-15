الصين تحتج على قانون امريكي يدعم "تايوان" عسكريا

العالم - اسيا والباسفيك

وجاء ذلك بعد أن وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يقدم لتايوان 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول قضية الجزيرة .

وصنفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان خلال البيان على أنها "حليف رئيسي من خارج الناتو".

وبعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم "حول سياسة تايوان" إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ووفقا لمسودة الوثيقة، فإنها توفر لتايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وتضع تايبيه على أنها "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".

ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل خمسة، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.