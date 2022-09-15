الأمين العام للمنظمة: عضوية إيران الدائمة تسهم في تعزيز المنظمة

العالم - إيران

وأضاف جانغ مينغ خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان أن: اليوم يعتبر يوما مهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة شانغهاي للتعاون، وأهنأ اصدقائي وزملائي الإيرانيين وكذلك زملائي في المنظمة لعضوية إيران فيها.

وتابع أن: موقع إيران في المنطقة باعتبارها دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار يحظى بأهمية لمنظمة شانغهاي.

ووقع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك أثناء حضوره قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الإيراني عالي المستوى.

وقال الوزير أميرعبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء أمس الأربعاء إنه والأمين العام لمنظمة شنغهاي وقعا هذا المساء في مدينة سمرقند التاريخية على تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون.

هذا وكان أعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وقد وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي أمس الأربعاء إلى سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى اوزبكستان.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية كبرى أنشأت في عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان .

وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت إليها إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت إليها بيلاروسيا أيضا بصفة مراقب فيما بعد.

وأصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.