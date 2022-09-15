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المنافذ الحدودية تودع الزوار المتوجهين الى كربلاء المقدسة وتستقبل العائدين منها

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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