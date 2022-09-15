فنزويلا تعلن استعدادها لتزويد السوق العالمي بالنفط والغاز

العالم - الأميركيتان

كما افاد مادورو خلال زيارة إلى كراكاس للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة لـ"لأوبك" هيثم الغيص، بان "​فنزويلا​ مستعدة وراغبة في أداء دورها وإمداد سوق النفط والغاز الذي يحتاج إليه ​الاقتصاد العالمي​، بطريقة مستقرة وآمنة".

مؤكدا ان "حكومته "أصلحت" صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة".

في سياق متصل، اشارت شركة "اويل اند غاز" الى ان فنزويلا تتمتع بأكبر احتياطيات من النفط في العالم.

وتمتلك ما يُقدَّر بنحو 303.65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، بعد أن بلغت ذروة عند 303.8 مليار برميل عام 2020.