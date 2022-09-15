الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الخطوة الأميركية بفرض عقوبات على بعض المواطنين والشركات الإيرانية، مؤكدا أن إصرار أميركا يظهر عجز إدارة هذا الدولة عن الفهم الصحيح للمعادلات الدولية وعدم إدراكها للحقائق.

العالم - إيران

واستنكر كنعاني بشدة اليوم الخميس، الخطوة الأميركية في إعلان الحظر ضد بعض المواطنين والشركات الإيرانية بسبب اتهامات كاذبة بالتورط في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة، ونسبت تلك الإجراءات المزعومة ضدهم إلى حكومة ومؤسسات الجمهورية الإسلامية

وفي أشارة إلى فشل الإدارة الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية، أضاف كنعاني أن: إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوك السخيف وغير القانوني والمخالف للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة يظهر عجز الإدارة الأميركية في فهم المعادلات الدولية بشكل صحيح وعدم إدراكها للحقائق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن اللجوء إلى شن حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية هو جزء من سياسة إيرانوفوبيا الفاشلة للإدارة الأميركية، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء.

وأشار كنعاني إلى أن أميركا، التي التزمت الصمت في السابق ضد العديد من الهجمات الإلكترونية ضد البنى التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، وحتى دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الهجمات، تفتقر إلى أي مصداقية في إلقاء اللوم على الآخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران التي تعرضت لهجمات إلكترونية عدة مرات، كانت دائما تواجه الحملات السايبرية في العالم

روابط ذات صلة

57 رسالة من مجلس الشعب السوري إلى رؤساء برلمانات عربية ودولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان... ناصر أبو حميد: أترك خلفي شعبًا عظيمًا لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المماطلة في ترسيم الحدود البحرية وخيارات المقاومة

بالفيديو.. حماس تطوي صفحة توتر مع سورية دام أكثر من عشر سنوات

الصحة الإيرانية: 15 وفاة و624 إصابة جديدة بكورونا

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران